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ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 23.05.2020 - 12:34,Son Güncelleme:

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Fontelles ile görüştü

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Fontelles ile görüştü
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DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Komisyon Başkan Yardımcısı Josep Borrell Fontelles ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi/AB Komisyon Başkan Yardımcısı Josep Borrell Fontelles ile görüştü. Görüşmede İsrail'in Filistin’deki zulüm ve işgal planlarının durdurulması ile Türkiye-AB ilişkileri ele alındı.

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