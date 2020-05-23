Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Fontelles ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi/AB Komisyon Başkan Yardımcısı Josep Borrell Fontelles ile görüştü. Görüşmede İsrail'in Filistin’deki zulüm ve işgal planlarının durdurulması ile Türkiye-AB ilişkileri ele alındı.