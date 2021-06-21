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GeriGündem Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, dışişleri bakanlarının 5'te 1'inin ADF'ye katıldığını açıkladı
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Gündem
AA
Haber Giriş: 21.06.2021 - 00:48 | Son Güncelleme:

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, dışişleri bakanlarının 5'te 1'inin ADF'ye katıldığını açıkladı

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, dışişleri bakanlarının 5'te 1'inin ADF'ye katıldığını açıkladı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Diplomasi Forumu'na (ADF) dünyadaki dışişleri bakanlarının 5'te 1'inin katılım gösterdiğini belirtti.

Çavuşoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünya sathında 5 Dışişleri Bakanı’ndan birisi Antalya’daydı!" ifadesini kullandı.

Antalya Diplomasi Forumu’yla dış politikanın yeni bir düşünce ekosistemine kavuştuğunu vurgulayan Çavuşoğlu, ADF'ye katkı sağlayan herkese teşekkürlerini iletti.

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