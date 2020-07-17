Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu açıkladı: Yurtdışında 571 Türk koronadan öldü

HDP Ağrı Milletvekili Abdullah Koç’un soru önergesini yanıtlayan Bakan Çavuşoğlu, yurtdışındaki Türk hastalarla ilgili şunları söyledi: “Vatandaşlarımızın yurtdışından dönüşlerine ilişkin ücret tespiti ve biletleme işlemleri havayolu şirketleri tarafından yapılıyor. Yurtdışından getirilen vatandaşlarımızın karantina işlemleri ve diğer süreçler Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğü ve ilgili kurumlarımız eşgüdümünde sağlanmaktadır. 9 Haziran 2020 tarihi itibarıyla yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız arasında bakanlığımıza intikal eden pozitif vaka sayısı 926’dır. Ayrıca, yurtdışında bulunan 571 vatandaşımız CovId-19 nedeniyle hayatını kaybetmiştir.”