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Umut ERDEM / ANKARA
Haber Giriş: 17.07.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu açıkladı: Yurtdışında 571 Türk koronadan öldü

Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
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Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu açıkladı: Yurtdışında 571 Türk koronadan öldü
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 9 Haziran itibarıyla yurtdışında yaşayan Türk vatandaşları arasında bildirilen pozitif vaka sayısının 926 olduğunu belirterek, “Ayrıca, yurtdışında bulunan 571 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir” dedi.

HDP Ağrı Milletvekili Abdullah Koç’un soru önergesini yanıtlayan Bakan Çavuşoğlu, yurtdışındaki Türk hastalarla ilgili şunları söyledi: “Vatandaşlarımızın yurtdışından dönüşlerine ilişkin ücret tespiti ve biletleme işlemleri havayolu şirketleri tarafından yapılıyor. Yurtdışından getirilen vatandaşlarımızın karantina işlemleri ve diğer süreçler Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğü ve ilgili kurumlarımız eşgüdümünde sağlanmaktadır. 9 Haziran 2020 tarihi itibarıyla yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız arasında bakanlığımıza intikal eden pozitif vaka sayısı 926’dır. Ayrıca, yurtdışında bulunan 571 vatandaşımız CovId-19 nedeniyle hayatını kaybetmiştir.”

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Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
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