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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ABD’li mevkidaşı ile deprem bölgesinde incelemelerde bulundu

Güncelleme Tarihi:

#Mevlüt Çavuşoğlu#Antony Blinken#Deprem
Oluşturulma Tarihi: Şubat 19, 2023 19:15

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, deprem bölgelerinde incelemelerde bulundu.

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve ABD Dışişleri Bakanı Blinken, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesaplarından paylaşımda bulundu. Bakan Çavuşoğlu, “Dayanışma ziyareti için Türkiye’ye gelen ABD’li mevkidaşım Blinken ile yarınki resmi görüşmemiz öncesi deprem bölgelerinde incelemelerde bulunduk” ifadelerine yer verdi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ABD’li mevkidaşı ile deprem bölgesinde incelemelerde bulundu


ABD Dışişleri Bakanı Blinken ise, “Türkiye’deki depremlerin neden olduğu yıkımı ilk elden görmekten derin bir üzüntü duydum. ABD, kurtarma, yardım ve toparlanma çabalarına katkı için elinden gelen her şeyi yapma kararlılığını sürdürecektir” dedi.

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