Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ABD’li mevkidaşı ile deprem bölgesinde incelemelerde bulundu

Haberin Devamı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve ABD Dışişleri Bakanı Blinken, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesaplarından paylaşımda bulundu. Bakan Çavuşoğlu, “Dayanışma ziyareti için Türkiye’ye gelen ABD’li mevkidaşım Blinken ile yarınki resmi görüşmemiz öncesi deprem bölgelerinde incelemelerde bulunduk” ifadelerine yer verdi.

Gözden Kaçmasın ABD Dışişleri Bakanı Blinken Türkiye'de Haberi görüntüle

Dayanışma ziyareti için #Türkiye’ye gelen #ABD’li mevkidaşım Blinken ile yarınki resmi görüşmemiz öncesi #deprem bölgelerinde incelemelerde bulunduk.



Before our official meeting tomorrow, examined #earthquake areas w/ @SecBlinken, who is on solidarity visit to #Türkiye.🇹🇷🇺🇸 pic.twitter.com/IC3600K16n — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) February 19, 2023

ABD Dışişleri Bakanı Blinken ise, “Türkiye’deki depremlerin neden olduğu yıkımı ilk elden görmekten derin bir üzüntü duydum. ABD, kurtarma, yardım ve toparlanma çabalarına katkı için elinden gelen her şeyi yapma kararlılığını sürdürecektir” dedi.