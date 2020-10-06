Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: ‘30 senedir işgalin tadını çıkarıyorlar’

Ermenistan’ın saldırgan tutumu ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere birçok bölgesel konuyu görüştüğü NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile ortak basın toplantısı düzenleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, özetle şu mesajları verdi: “Son günlerde sıkışan Ermenistan Gence’ye, hatta başkent Bakü’ye yakın yerlere de füze göndererek sivil halkı hedef almaya başladı. Ermenistan sivil yerleşim yerlerini hedef alarak esasen savaş suçu işliyor. Azerbaycan kendi topraklarını teröristlerden, işgalcilerden geri almak için mücadele ediyor. Aslında Azerbaycan’a hukuken ve ahlaken destek verilmesi gerekiyor. Ancak tüm uluslararası örgütler ya da ülkeler, ya çok dengeli olmaya çalışıyor ya da Ermenistan’ı destekleyici açıklamalar yapıyor. Minsk üçlüsü içinde yer alan Fransa, Ermenistan’a açık destek veriyor. Başta Minsk üçlüsü olmak üzere, hiçbir öneri gelmedi. Ukrayna’nın toprak bütünlüğü söz konusu olunca haklı olarak hepimiz destek veriyoruz. Peki Azerbaycan-Ermenistan konusu gündeme gelince, neden Ermenistan’a ‘işgal ettiğin topraklardan çekil’ demiyoruz. Her iki ülke de NATO’nun ortakları. Ermenistan’ın bir an önce buradan çekilmesi konusunda herkesin çağrıda bulunması gerekiyor. Ermenistan 30 yıldır bu işgalin tadını çıkarıyor.”

STOLTENBERG: ASKERİ ÇÖZÜM YOK

Stoltenberg ise basın toplantısında durumu çok yakından takip ettiklerini ifade ederek, “Endişelerimiz var. Raporları görüyoruz. Siviller ölüyor. Çatışma, kritik alt yapı risklerini de getiriyor. Kritik alt yapı dediğimiz enerji alt yapısı. Bizim için çok önemli. Bütün taraflara ‘Çatışmaları bir an evvel durdurmalılar’ mesajını vermemiz lazım. Dağlık Karabağ sorununun askeri bir çözümü yoktur. Müzakerelere dayalı bir çözüm oluşmalı” dedi.