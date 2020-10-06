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AA
Haber Giriş: 06.10.2020 - 12:03 | Son Güncelleme:

Dışişleri Bakanı Çavuoğlu Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya geldi

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Dışişleri Bakanı Çavuoğlu Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya geldi
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çalışma ziyareti gerçekleştirmek üzere hareket ettiği Azerbaycan'da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Bakü’de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.

Çavuşoğlu’nun temasları kapsamında Dağlık Karabağ’daki son durum ile güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunacağı ifade edildi. Çavuşoğlu Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov ile de görüşeceği kaydedildi.

Dışişleri Bakanı Çavuoğlu Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya geldi

 

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