Dışişleri Bakan Yardımcısı Yılmaz: Filistin devletinin tanınması en acil adım

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Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda düzenlenen Filistin Meselesine Barışçıl Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi Konusundaki Birleşmiş Milletler Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferansı’nda konuştu. Yılmaz, iki devletli çözümün sadece çatışmanın değil, tüm bölgenin istikrarı için hayati olduğunu vurgulayarak, "İki devlet çözümünün bugüne kadar neden gerçekleştirilemediğini hatırlamalıyız: İşgal. Gerçekçi herhangi bir çözüm, İsrail'in Filistin topraklarını işgalinin acımasız doğasıyla yüzleşmek zorundadır" dedi.

"İSRAİL, HEGEMONYACI NİYETLERLE SONSUZ SAVAŞLAR ARAYARAK TÜM BÖLGEYE STRATEJİK İSTİKRARSIZLIK İHRAÇ ETMEKTEDİR"

İsrail’in bölgedeki saldırılarına ve yayılmacı politikalarına da dikkat çeken Yılmaz, "Bu konferansın ertelenmesinin nedeni İsrail’in İran’a saldırılarıdır. İsrail, hegemonyacı niyetlerle sonsuz savaşlar arayarak tüm bölgeye stratejik istikrarsızlık ihraç etmektedir" ifadelerini kullandı.

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"SALDIRGAN TARAF ZORLANMADIKÇA ATEŞKES MÜMKÜN DEĞİLDİR"

Gazze’de yaşanan insanlık krizine değinen Yılmaz, "Gazze'de açlıktan veya ateş altında ölen çocukların, bebeklerin görüntüleri hepimizi derinden etkiliyor. 21. yüzyılda Gazze'den gelen bu görüntüler, insanlığı uzun yıllar rahatsız edecek" dedi.

İsrail’in Gazze’de bir soykırım gerçekleştirdiğini vurgulayan Yılmaz, bu durumun uluslararası sistemde derin yaralar açtığını belirterek, "İsrail'in Gazze'de işlediği soykırım, uluslararası düzende kara bir leke. Mevcut şartlar altında saldırgan taraf zorlanmadıkça ateşkes mümkün değildir" dedi.

"FİLİSTİN DEVLETİNİN TANINMASI, HENÜZ YAPMAMIŞ OLANLARIN ATMASI GEREKEN EN ACİL ADIMDIR"

Uluslararası topluma çağrıda bulunan Yılmaz, Filistin devletinin tanınmasının artık ertelenemeyecek bir adım olduğunu belirterek, "Filistin devletinin tanınması, henüz yapmamış olanların atması gereken en acil adımdır" ifadelerini kullandı. Yılmaz, Arap ülkelerinin Gazze'nin yeniden inşa planının, Gazze için tek uygulanabilir model olduğunu ve Türkiye’nin bu sürece aktif destek vermeye hazır olduğunu vurguladı.

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Filistin’in yalnızca ekonomik yardıma değil, somut siyasi dayanışmaya ve İsrail’e yönelik yaptırımlara ihtiyacı olduğunu dile getiren Yılmaz, "Filistin, İsrail’e silah ihracatının yasaklanması ve ticaretin durdurulması gibi zorlayıcı önlemlerle birlikte güçlü ve somut siyasi dayanışmaya ihtiyaç duyuyor" dedi.

İsrail hükümetinin açıkça toprak ilhakını savunduğunu belirten Yılmaz, "Yerleşimcilik hırsızlıktır, yerleşimcilik suçtur. Yerleşimcilik 21. yüzyılda sömürgeciliğin anakronik bir versiyonudur. Yerleşimcilerin terörü cezasız kalmamalıdır. Yerleşimciler ve onlara destek verenler sonuçlarına katlanmalıdır" dedi.

"İSRAİL’İN EYLEMLERİNİ ENGELLEMEK VE FİLİSTİN DEVLETİNİN KURULMASINI SAĞLAMAK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

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Yılmaz, Filistinli silahlı grupların silah bırakmasının ancak Doğu Kudüs’ü başkent yapan 1967 sınırları temelinde bağımsız bir devletin kurulmasıyla ve iç uzlaşmayla mümkün olabileceğini ifade etti. Türkiye’nin Filistin halkının haklı davasına olan desteğini sürdüreceğini belirten Yılmaz, "Filistin ulusunu anavatanından söküp atmayı amaçlayan İsrail’in eylemlerini engellemek ve Filistin devletinin kurulmasını sağlamak için elimizden geleni yapacağız" dedi.