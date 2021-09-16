Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran'dan Guatemala ile tarihi mirası yeniden canlandırma mesajı

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Kıran, Dışişleri Bakanlığı Suna Çokgür Ilıcak Sanat Galerisi’nde Guatemalalı sanatçı Fernando Valdiviezo’nun Türk banknotlarındaki Türk büyüklerine yönelik çalışmasından oluşan sergiye katıldı.

Serginin açılışında konuşan Kıran, son dönemde çok önemsedikleri kültürel diplomasinin en önemli eserlerinden birine ev sahipliği yapmanın memnuniyetini ve heyecanını yaşadıklarını belirtti.

Kıran, "Bu sergi vesilesiyle Guatemala'nın bağımsızlığının 200. yıl dönümünü şahsım, sayın bakanım, bakanlığımız ve aziz milletimizi adına tebrik ediyorum." dedi.

Türkiye ile Guatemala arasında yaklaşık 12 bin kilometre mesafe bulunduğunu kaydeden Kıran, "Ama kültürel diplomasinin ne kadar önemli olduğunu bugün bu sergi vesilesiyle bir kez daha anlıyoruz ve ülkeler arasında, halklar arasında binlerce kilometrelik fiziksel mesafeler olsa da, sanatın, kültürün, fiziksel mesafeleri ne kadar anlamsız kıldığını bu sergi vesilesiyle bir kez daha resmediyoruz." diye konuştu.

Kıran, Guatemala ile diplomatik ilişkilerin 1874 yılına uzandığını hatırlatarak, "Ancak bu köklü ve tarihsel mirası yeniden canlandırmak için önümüzde çok daha büyük, çok daha güçlü bir perspektif bulunduğuna birlikte inanıyoruz ve birlikte çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

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İki ülke büyükelçiliklerinin faaliyete geçmesiyle siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkilerin hız kazandığına işaret eden Kıran, şunları söyledi:

"İvme kazanan ilişkilerimiz Latin Amerika ve Karayipler bölgesiyle yakınlaşmamızın da güzel bir örneği oldu. Bölgeyle kültürel iş birliğimizi daha ileri taşımayı samimiyetle arzu ediyoruz. Sanatçı Valdiviezo’nun Türk büyüklerini resmeden sergisini o yüzden bugün bakanlığımızda ağırlamak istedik ve anlayışları için, destekleri için Guatemala’ya da müteşekkiriz. Eserlerin bakanlığımıza hediye edilmesi de bu çabanın anlamlı bir sonucu oldu. Bu sergi esasen Türkiye-Guatemala ilişkilerinin 147 yıllık geçmişinin de güzel bir nişanesidir."

Kıran, eserleri incelerken Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün cumhuriyetin kuruluşuna giden yolda kararlı duruşunu, Türkçe’nin ve Türk kültürünün temel taşlarından Yunus Emre’yi, ilk kadın romancılardan Fatma Aliye Topuz'u, Itri’den klasik Türk musikisinin ilk tınılarını, Mimar Kemaleddin’in Osmanlı mimarisini çağdaş unsurlarla harmanlayan eserlerini, ordinaryüs profesörlerden Aydın Sayılı ve Cahit Arf’in bilime katkılarını hatırlayacaklarını kaydetti.

Vatana ve insanlığa üstün hizmet yolunda mühim eserler vermiş tüm büyükleri rahmetle yad ettiğini belirten Kıran, bu yılın "Yunus Emre Yılı" olarak kutlandığını ve bu kapsamda Guatemala’da bir alt geçitte pano çalışması yapıldığı bilgisini paylaştı.

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Sergiye katılan Guatemala'nın Ankara Büyükelçisi Jairo David Estrada Barrios ise Guatemalalı sanatçının, eserleriyle "kültürel diplomasi örneği" olduğunu ifade etti.

Barrios, "Guatemala, Türkiye’nin tarih boyunca sürdürdüğü ve güçlendirdiği 18 Temmuz 1874’te kurulan diplomatik ilişkilerin 147. yılını anma çerçevesinde Guatemalalı sanatçı Fernando Valdiviezo tarafından yapılan ve bugün itibarıyla Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığınca sergilenecek olan 'yaşayan semboloji' adlı seriyi sizlere sunmaktan onur duyarım." dedi.

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Türkiye’ye bu bağlamda gerçekleştirdikleri kültürel etkinliklere verdiği destek dolayısıyla minnettar olduklarını dile getiren Barrios, 2023 yılında Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılını birlikte kutlamayı temenni ettiklerini kaydetti.

Büyükelçi Barrios, Sanatçı Valdiviezo’nun Türk Lirası’nın her bir banknotunun yüklediği anlamlara ilişkin bilgi vererek, şöyle devam etti:

"(Sanatçı Valdivizezo) 5 liralık banknota 'gizemi çözme', 10 liralık banknota 'yapı içinde yürüme', 20 liralık banknota ‘sır uzayda’, 50 liralık banknota ‘cennette mektuplar’, 100 liralık banknota ‘cennetin sesleri’, ilk 200 liralık banknota ‘evrensel miras’ adını vermiştir. Son olarak sanatçının Türklerin atası Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal’e ithafen yaptığı çalışmayı ikinci 200 liralık banknotu ise 'bilgelik, vizyon ve ruh' olarak adlandırmıştır."