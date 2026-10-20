Dışişleri, Adalet ve İçişleri bakanları, Türkiye-Belçika üçlü bakanlar toplantısına katıldı

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen Türkiye-Belçika Dışişleri, Adalet ve İçişleri Bakanları Dördüncü Toplantısı'na iştirak etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brüksel’de Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile birlikte katılacağı Türkiye-Belçika Dışişleri, Adalet ve İçişleri Bakanları Dördüncü Toplantısı kapsamında, Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri, Avrupa İşleri ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Maxime Prevot tarafından karşılandı. Toplantı öncesinde aile fotoğrafı çekildi.

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YENİ NESİL SUÇ ÖRGÜTLERİNE SINIR ÖTESİ KAPAN

İçişleri Bakanı Çiftçi, yeni nesil suç örgütlerinin ele başı ve elemanlarına evsahipliği yapan Belçika’da Güvenlik Diplomasisi

temasları sürdürüyor.

Belçika’da, Türkiye ve Belçika’nın Dışişleri, İçişleri ve Adalet Bakanlarının katılımlarıyla düzenlenen Üçlü Bakanlar Zirvesi kapsamında, Emniyet Genel Müdürlüğü ile Belçika Federal Polisi arasında; başta terörizm, organize suçlar, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti olmak üzere sınır aşan suçlarla mücadelede iş birliğinin güçlendirilmesini, karşılıklı uzman toplantıları ve eğitim faaliyetleriyle bilgi ve tecrübe paylaşımının artırılmasını amaçlayan 2027–2028 Yılları Ortak Eylem Planı imzalanacak.

BAKAN ÇİFTÇİ: BELÇİKA’NIN TERÖRLE MÜCADELEDE SOMUT ADIMLAR ATMASINI BEKLİYORUZ

Brüksel’de Türkiye-Belçika Üçlü Bakanlar Toplantısı’nda konuşan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, “Uzun yıllardır PKK, FETÖ, DEAŞ, El-Kaide ve DHKP-C gibi terör örgütleriyle mücadele eden bir ülke olarak, uluslararası toplumdan ve dostlarımızdan beklentimiz terör örgütleri arasında herhangi bir ayrım yapılmaması ve hiçbirine müsamaha gösterilmemesidir.” dedi.

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Belçika’dan terörle mücadelede daha somut adımlar beklediklerini belirten Bakan Çiftçi, “Özellikle PKK ve FETÖ’ye müzahir ve iltisaklı kuruluşların kapatılmasını ve iade taleplerimize olumlu yanıt verilmesini talep ediyoruz.” dedi.

Organize suçlarla mücadelede de iş birliği çağrısında bulunan Bakan Çiftçi, “Belçika’da bulunduğu değerlendirilen organize suç örgütü yöneticileri ve mensupları bulunmaktadır. Bu şahısların yakalanıp ülkemize iadesini talep ediyoruz.” dedi.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İLİŞKİLER VE GÜVENLİK ALANINDAKİ İŞ BİRLİĞİ ELE ALINDI

Toplantıya ilişkin sanal medya hesabından açıklamada bulunan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, heyetler arası görüşmelerde iki ülke arasındaki ilişkilerin ve güvenlik alanındaki iş birliğinin ele alındığını kaydetti. Bakan Çiftçi, “Terörle mücadele, organize suçlar, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı ile göçmen kaçakçılığı başta olmak üzere yeni nesil suç örgütleriyle mücadelede ortak çalışmaların geliştirilmesini, bilgi ve tecrübe paylaşımının artırılmasını önemsiyoruz. Uluslararası iş birliğimizi güçlendirerek ortak güvenlik hedeflerimiz doğrultusunda çalışmayı, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini korumayı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

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BAKAN ÇİFTÇİ'DEN 'KAHVE MOLASI' PAYLAŞIMI

Bakan Çiftçi, temaslarına ilişkin yaptığı bir diğer paylaşımda ise Bakan Fidan ve Bakan Gürlek ile yer aldığı fotoğrafa yer vererek, “Brüksel’de yoğun temaslarımız arasında Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek ve Dışişleri Bakanımız Sayın Hakan Fidan ile kısa bir kahve molası… Muhterem Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye’miz için durmadan, yorulmadan çalışmaya devam” dedi.