Disiplin Kurulu Özdağ için toplandı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafından disipline sevk edilen İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ’ın savunması istendi. İl Başkanı Buğra Kavuncu’yu FETÖ’cü olmakla suçlayan ve 81 il başkanının “ihraç” talebiyle şikâyette bulunduğu Özdağ için Müşterek Disiplin Kurulu toplandı. Özdağ’ın savunmasını yazılı ya da sözlü olarak önümüzdeki hafta yapması, kurulun kararını ise bu ay içinde vermesi bekleniyor.

MÜŞTEREK KURUL TOPLANDI

Akşener, Kavuncu hakkındaki “FETÖ’cü” iddiasının ardından 81 il başkanı ve partililerin genel merkeze gönderdiği “ihraç istemli” dilekçeleri değerlendirerek Özdağ’ı, ekim ayında Disiplin Kurulu’na sevk etti. Parti tüzüğü uyarınca, Özdağ milletvekili olduğu için dosya, Merkez Disiplin Kurulu (MDK) ve Meclis Disiplin Kurulu’ndan oluşan Müşterek Disiplin Kurulu’na gönderildi. Kurul, 4 Kasım’daki toplantısında Özdağ’dan savunmasının alınmasına karar verdi, karar Özdağ’a tebliğ edildi.

ÖZDAĞ’DAN YENİ İDDİA

Özdağ’ın savunmasının istenmesi üzerine ilk tepki muhalif isim Adana Milletvekili İsmail Koncuk’tan geldi. Koncuk, geçen hafta Abdullah Öcalan, Leyla Zana ve Fetullah Gülen’li eski tweet’leri ortaya çıkan İYİ Parti Adalet ve Hukuk Politikaları Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem’i işaret ederek, “Erdem’li davranmanız lazımdı Ümit Hocam! Fincancı katırlarını ürkütmenin bedeli vardır! ‘Türklük tanımı değişsin’ demez, FETÖ’ye, Zana’ya güzelleme yapmazsanız olacağı budur” mesajını paylaştı. Özdağ ise Koncuk’un tweet’ini alıntılayarak, “Merak ediyorum vekilim, 10 gün önce Giresun’da lokantada FETÖ’nün adliye imamı olmakla suçlanan, davası devam eden avukat ile bütün il protokolünün oturduğu masanın karşısında yemek yiyen Genel Başkan yardımcısını da disipline verecekler mi?” dedi. Özdağ’ın sosyal medya hesabı üzerinden hakkında iddiada bulunduğu genel başkan yardımcısının kim olduğu sorusu parti kulislerini hareketlendirdi.

KURUL KONUŞMAYACAK

Tüzük uyarınca, Özdağ tebliğin kendisine ulaşmasının ardından 7 gün içerisinde yazılı veya sözlü ya da hem yazılı hem sözlü cevap verebilecek. Süreç tamamlanana kadar konuşmama kararı aldığı öğrenilen kurul, savunmaya göre tekrar toplanarak, Özdağ hakkındaki kararını verecek. 11 üyeli MDK ve 5 üyeli Meclis Disiplin Kurulu’ndan oluşan Müşterek Disiplin Kurulu’nun, Özdağ ile ilgili nihai karar için, üçte iki çoğunlukla yani en az 11 üye ile toplanması gerekecek. Bu toplantıda da 6 üyenin oyuyla Özdağ hakkında bir karar alınabilecek. Özdağ ile ilgili disiplin sürecinin kasım ayı içerisinde tamamlanması bekleniyor.