Dışı muz, içi kokain

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Mersin Limanı’nda 1 ton 150 kilo kokain ele geçirildiğini açıkladı. Bakan Muş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Ticaret Bakanlığımız Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından yapılan bu yakalama, Türkiye’de bugüne kadar yapılmış en büyük çaplı kokain yakalamasıdır. Bu başarılı operasyondan ötürü Gümrük Muhafaza ekiplerimizi tebrik ediyorum” dedi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un açıkladığı, Mersin Limanı’nda ele geçirilen 1 ton 150 kilo kokain, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı narkotik polisleri ve Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelince liman içerisinde sergilendi.



EKVADOR’DAN YÜKLENMİŞ

Ticaret Bakanlığı da 1 ton 150 kilo kokainin ele geçirildiği operasyonun detaylarını paylaştı. Buna göre; Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü’nce yürütülen narkotik suçlarla mücadele çalışmaları kapsamında Ekvador’dan yüklenerek Türkiye'ye gelen ve muz taşıdığı beyan edilen şüpheli bir konteyner, genel müdürlük ekiplerince takibe alındı. Konteyneri taşıyan geminin Mersin Limanı’na yanaşmasının ardından Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü (NARKOKİM) ekipleri harekete geçti. Şüpheli konteyner, gemiden tahliyesinin hemen ardından X- Ray taramasına sevk edildi. Taramada şüpheli yoğunluk tespit edildi ve devreye narkotik dedektör köpekler girdi. Dedektör köpeklerin de konteynerdeki yüke tepki vermesi üzerine detaylı aramaya geçildi. Yapılan aramada, 1 ton 150 kilo kokain ele geçirildi. Bu rakam, Türkiye’de tek seferde ele geçirilen en yüksek miktarlı kokain olarak kayıtlara geçti.

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