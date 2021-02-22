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Ali TİNBEK - İSTANBUL DHA
Haber Giriş: 22.02.2021 - 15:10 | Son Güncelleme:

Dışı manav içi kahvehane! 36 kişiye 125 bin lira ceza

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Kağıthane'de dışarıya kasalarla meyve ve sebze konularak manav görünümü verilen kahvehaneye yapılan baskında 36 kişiye 124 bin 884 lira idari para cezası kesildi.

Kağıthane Sanayi Mahallesi'ndeki bir kahvehanede oyun oynandığı ihbarını alan polis harekete geçti. Polis ekipleri girişte manav olarak görünen kahvehaneye baskın yaptı. Masalarda oturan çok sayıda kişi sokağa çıkma kısıtlamasını deldiği, maske takmadığı ve sosyal mesafe kurallarına uymadığı tespit edildi. Bunun üzerine 36 kişiye "Umumi Hıfzısıhha Kanununa Muhalefet" suçundan toplamda 124 bin 884 lira idari para cezası kesildi. Kahvehane sahibi Halil K. hakkında da adli işlem başlatıldı.

Dışı manav içi kahvehane 36 kişiye 125 bin lira ceza

Dışı manav içi kahvehane 36 kişiye 125 bin lira ceza

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