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Dışı kemer içi kılıç... Pes

#Kemer#Kılıç#Başakşehir
Dışı kemer içi kılıç... Pes

Başakşehir'de, bekçilerin durdurduğu kişinin üzerinden kemer görünümlü kılıfın içinden 60 santimetrelik kılıç çıktı.

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İstanbul Başakşehir’de önceki gece devriye atan bekçiler, şüphe üzerine bir kişiyi durdurup kimliğini kontrol etti. Suriyeli Mahmud H. olduğu anlaşılan gencin belinde oldukça kabarık duran bir kemer takılıydı. Bekçilerden biri kemeri kontrol etti. Suriyeli gencin belinden alınan kemerin içinden yaklaşık 60 santimetrelik, esnek çelikten bir kılıç çıktı. Döner bıçağına benzeyen ve kemerin içine ustalıkla gizlenen kılıca el konuldu. Mahmud H. kemeri nereden aldığının sorulması üzerine “Satın almadım, buldum” dedi. Mahmud H. ifadesinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi’ne teslim edildi.

İLK KEZ 2018’DE GÖRÜLDÜ

Sosyal medyada videosu oldukça fazla paylaşılan kılıçlı kemerin Suriye yapımı olduğu tahmin ediliyor. Türk kamuoyu kılıçlı kemerle ilk kez 2018 yılında, Bursa’da geçen bir gasp suçunda tanışmıştı. Osmangazi ilçesinin Bahar Mahallesi’nde yaşayan Suriyeli H.S.’nin evine giren 3 Suriyeli, kemerden çıkardıkları kılıçla tehdit ederek 3 cep telefonu ve 500 lirayı gasp etmişti. H.S.’nin şikâyeti üzerine harekete geçen polis, şüphelilerden H.H.’yi üzerinde kılıç kemerle yakalamış, H.H. ve iki arkadaşı tutuklanırken, kılıçlı kemer adliyedeki adli emanet bürosuna konulmuştu.

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HUKUKÇULAR NE DEDİ

* Avukat Özlem Alp: Türk Ceza Kanunumuzun 6. maddesinde silah deyiminin içeriği açıklanmıştır. Sadece ateşli silahlar değil her tür kesici ve delici aletler de silah sayılmıştır. Kılıç da bu maddeye girmektedir. Bu sebepler topluluk içerisinde bulunurken, sokakta gezerken üzerinde kılıç taşımak suçtur. Evinde hatıra olarak süs olarak saklayabilir ancak onu eline alıp ya da üzerine takıp toplum içerisinde dolaşamaz.

* Avukat Ramazan Erdoğan: Öldürmeye elverişli bir alet. Belde gizli taşımak için de özel bir tertibatı var. Özellikle üstte gizli şekilde taşınmaya elverişli biçimde imal edilmiş olması yasak niteliğini ön plana çıkarmaktadır. Aksesuar veya koleksiyon amaçlı olmadığı açıktır. Bunu taşıyan kişi 6136 sayılı kanuna göre 1.5 yıl hapis cezasıyla yargılanır.

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#Kemer#Kılıç#Başakşehir

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