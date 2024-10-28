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Dişi için verilen iğne yüzünden 7 aydır topallıyor! Yazgül İkiz için Eskişehir Valiliği harekete geçti

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#Eskişehir#Diş Tedavisi#İğne
Dişi için verilen iğne yüzünden 7 aydır topallıyor Yazgül İkiz için Eskişehir Valiliği harekete geçti
Oluşturulma Tarihi: Ekim 28, 2024 16:05

Eskişehir’de dişindeki çürüğü tedavi ettirmek için gittiği hastanede verilen antibiyotik iğneleri vurdurduktan sonra topallamaya başlayan Yazgül İkiz, 7 aydır hastane hastane dolaşıyor. Yazgül İkiz'in Eskişehir Valiliği ve İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde, Eskişehir Şehir Hastanesi’nde görevli algoloji uzmanı tarafından muayene edilip tedavisine başlanacak.

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Eskişehir’de yaşayan 3 çocuk annesi 45 yaşındaki Yazgül İkiz, geçtiğimiz Ramazan Bayramı’nda dişindeki rahatsızlık için Eskişehir Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’ne gitmiş, verilen antibiyotik iğnelerini alıp Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne gitmişti. Burada iddiasına göre iğneleri bir hemşire tarafından yapılan Yazgül İkiz, sol bacağında çok şiddetli bir sızı hissederken 7 ay boyunca topallayarak ayağını neredeyse kullanamaz hale geldi.

7 ay boyunca Eskişehir’de 7 hastaneye giden kadın derdine çare bulamadı. Yapılan haber sonrasında Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici, Yazgül İkiz’i aradı. Yazgül İkiz, Eskişehir Valiliği ve İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde, Eskişehir Şehir Hastanesi’nde görevli algoloji uzmanı tarafından muayene edilip tedavisine başlanacak.

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#Eskişehir#Diş Tedavisi#İğne

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