Dışı avukat içi dolandırıcı

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İSTANBUL’da iddiaya göre Yasemin B., cezaevinde ‘dolandırıcılık’ suçundan hükümlü bulunan sevgilisini tahliye ettirebilmek için İSTANBUL Barosu avukatlarından Serkan Korkmaz’la (42) anlaştı ve vekâletname vermese de danışmanlık almaya başladı. Avukat Serkan Korkmaz, Yasemin B.’ye, cezaevinde hükümlü bulunan sevgilisini tahliye ettireceğini söyledi. Hapis cezalarını adli para cezalarına çevirttiğine dair sahte evraklar hazırlayan avukat Korkmaz, ağır ceza mahkemesi başkanının ismini kullandığı sahte tahliye kâğıtları ve Adalet Bakanlığı’nca düzenlediğine dair ‘tahliyesinde sakınca bulunmamaktadır’ yazılı sahte evraklar oluşturdu. Avukat Serkan Korkmaz, daha sonra mahkeme tarafından iade edileceğini söyleyerek Yasemin B.’den toplamda 578 bin 900 lira aldı.

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ADLİYEDE SUÇÜSTÜ

Sevgilisinin tahliye olacağına inanan Yasemin B., tahliyenin bir türlü gerçekleşmemesi üzerine durumu başka bir avukatla paylaşınca, böyle bir durumun mümkün olmayacağını öğrendi ve avukat Serkan Korkmaz tarafından dolandırıldığını anladı. Şoka uğrayan Yasemin B., Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak avukat Serkan Korkmaz’dan şikâyetçi oldu. Özel Soruşturma Bürosu Savcısı’nın talimatı ile Anadolu Adliyesi Polis Merkezi Amirliği ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Operasyon öncesi, şikâyetçi Yasemin B., avukat Serkan Korkmaz ile Anadolu Adliyesi’nde buluştu. Cumhuriyet Savcısı ve polisle de koordine olup adliyede bulundukları yerleri bildirdi. Avukat Korkmaz, adliye içinde sözde tahliye kâğıdını Yasemin B.’ye verirken, suçüstü yapılarak gözaltına aldı.

‘ALIŞKANLIK HALİNE GETİRDİ’

Daha önce de ‘sahtecilik’ ve ‘dolandırıcılık’ suçlarından kayıtları bulunan ve yargılanıp ceza aldığı belirlenen avukat Serkan Korkmaz’ın, başka müvekkillerini de toplamda 10 milyon lira dolandırdığı ortaya çıktı. İfadesi alınan avukat Serkan Korkmaz, hakkındaki suçlamayı kabul ederek, “Pişmanım” dedi. Savcılık, şüphelinin avukatlık mesleği sebebiyle kendisine duyulan güveni kötüye kullanarak çeşitli bahanelerle sahte evrak düzenlediğini belirtip ‘yüksek miktarlarda tahsilat yapıp haksız kazanç sağlamayı alışkanlık haline getirdiği’ gerekçesiyle tutuklanmasını talep ederek, sulh ceza hâkimliğine sevk etti. Avukat Serkan Korkmaz, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hâkimliğince ‘resmi belgede sahtecilik’ ve ‘dolandırıcılık’ suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.