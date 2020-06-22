Disgrafi nedir?

Disgrafi, diskleksi yani öğrenme güçlüğü probleminin bir alt değişkenidir. Disgrafi yaşayan çocuklarda sınıftaki yaşıtlarına göre yazması yavaştır, harf, hece, noktalama, gramer yanlışları yapar. Yazı yazarken boşluk bırakmaz veya bir kelimeyi birkaç parçaya bölerek yazar. Çoğunlukla ünlü harfleri atlarlar, ünsüzleri tersine çevirirler. Düzensiz bir yazıları vardır. Belirtileri şu şekildedir;

– Kötü ve yavaş yazma

– Pasaklı ve düzensiz kağıtlar

– Bakarak yazmakta güçlük çekme

– Motor becerilerde zayıflık

– Harfleri yazmak için gerekli el hareketlerini unutma

Profesyoneller bu zorlukları ve disgrafiyi tanımlamak için farklı terimler kullanırlar ve disgrafi (yazmadaki zorluklar) bunlardan sadece bir tanesidir. Hangi tanım kullanılırsa kullanılsın, yavaş ve zayıf el yazısının çocuğun yeterince çaba sarf etmediği anlamına gelmediğini anlamak önemlidir. Disgrafi zorluğu yaşayan birçok çocuk için, kalemdeki doğru tutuş ve hatta harfleri bir çizgi üzerinde "tutmak" büyük bir zorluk olabilir.



Disleksik öğrencilerin yazma ile ilgili zorlukları söz konusu olduğunda el yazısı (yavaş, “biçimsiz” ve çoğu zaman okunamayan) tek sorun değildir.

Disleksi ve disgrafi sık sık birlikte ortaya çıkar, bu nedenle disleksi için bir çocuğun değerlendirilmesi sırasında disgrafi de düşünülmelidir. Bir çocuk disleksi için doğru tedaviyi alsa ve iyi okumayı öğrense bile, yazma öğrenme sürecinde önemli bir role sahip olduğu ve çoğu durumda akademik sonuçlar yazma becerilerine (testler) bağlı olduğu sürece, sınavlar, ders çalışması, vb. yazma problemleri onu geriye doğru yavaşlatacaktır.