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Dişçiden çıktı hayatını kaybetti

#Çorum#Öğrenci#Başsağlığı
Dişçiden çıktı hayatını kaybetti

Çorum'da Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 4’üncü sınıf öğrencisi İrem Arin (24) önceki gün diş tedavisinin ardında yolda yürürken yere yığıldı. Esnafın ihbarı üzerine hastaneye kaldırılan Arin doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

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Çorum’da Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 4’üncü sınıf öğrencisi İrem Arin (24), önceki gün akşam saatlerinde Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’ne gitti. Diş tedavisinin ardından bir arkadaşıyla Gazi Caddesi’nde yürüyen Arin, fenalaşıp yere yığıldı. Esnafın ihbarı üzerine gelen sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahale sonrası genç kız özel hastaneye kaldırıldı. Ancak İrem, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. İrem’in cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı. Daha sonra Ari’nin cenazesi Muş’ta yaşayan ailesine teslim edildi.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ve Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ise hastaneye gelerek genç kızın ölümüyle ilgili yetkililerden bilgi alırken, savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Hitit Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan açıklamada, “Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 4’üncü sınıf öğrencimiz İrem Ari’nin vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Değerli öğrencimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, sevenlerine ve üniversitemiz camiasına başsağlığı dileriz” denildi.

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#Çorum#Öğrenci#Başsağlığı

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