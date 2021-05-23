MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriDışarıdan görenler TV ünitesi sanıyor... Gerçek bambaşka!
GeriGündem Dışarıdan görenler TV ünitesi sanıyor... Gerçek bambaşka!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Kadir ÖZEN / İZMİR, (DHA)
Haber Giriş: 23.05.2021 - 11:16 | Son Güncelleme:

Dışarıdan görenler TV ünitesi sanıyor... Gerçek bambaşka!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen depremde 115 kişi hayatını kaybetmişti. 6.6'lık deprem sonrası Bornova’da yaşayan 2 çocuk ve 5 torun sahibi emekli elektrik teknisyeni Mustafa Tozan, depremde sığınak görevi görecek bir kabin üretti. Tozan, bilgisayar ortamında yapılan statik hesaplara göre 66 tona kadar dayanıklı olduğu tespit edilen kabinin dışını ise TV ünitesi yaptı, böylelikle en çok vakit geçirdikleri salona koyduğu kabini günlük olarak da kullanışlı hale getirdi.

7
  • İzmirde deprem karşı böyle önlem aldı
  • İzmirde deprem karşı böyle önlem aldı
  • İzmirde deprem karşı böyle önlem aldı
  • İzmirde deprem karşı böyle önlem aldı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Seferihisar açıklarında geçen yıl 30 Ekim'de gerçekleşen 6.6 büyüklüğündeki deprem, onlarca vatandaşın ölümüne ayrıca yüzlercesinin yaralanmasına yol açtı. Bölgede birçok konutta 'hafif', 'orta' ve 'ağır' hasar oluşturan deprem, geçen zamana rağmen vatandaşlar üzerindeki etkisini hala sürdürüyor. Bayraklı gibi depremin yıkıcılığının yaşandığı diğer bir ilçe olan Bornova'da yaşayan 2 çocuk ve 5 torun sahibi emekli elektrik teknisyeni Mustafa Tozan, ailesiyle bu korkuyu atlatamayanlardan biri. Her sarsıntıda yakınlarının yaşadığı panik üzerine çare düşünen Tozan, sığınak görevi görecek bir kabin tasarladı ve hayata geçirmek için kolları sıvadı. Tozan 5 ay sonra televizyon ünitesi olarak da kullanılan deprem sığınma kabinini tamamlayarak evde en çok vakti geçirdikleri salona yerleştirdi.

Dışarıdan görenler TV ünitesi sanıyor... Gerçek bambaşka

Tozan, bilgisayar ortamında yapılan hesaplara göre 66 ton ağırlığa kadar dayanıklı olduğu tespit edilen kabin hakkında şu bilgileri verdi:

"Boy ve eni 1.80, derinliği ise 82 santimetre olan kabinin iskeleti NPI demirinden yapılırken üzeri de süngerlerle çevrili MDF plakalarla kaplandı. 4 kişinin sığabileceği kabinin içinde, şehir elektrik şebekesinden bağımsız 3 gün enerji sağlayabilecek akü mevcut, telefon şarjı için USB soket girişleri mevcut. Yaşam desteği amacıyla deprem çantası, ilkyardım malzemeleri, battaniye, su ve atıştırmalıklar gibi araç ve malzemeler konuldu. Kabinde, olası depremde yaşanabilecek devrilmelere karşı, içeridekilerin savrulmasını önleme amaçlı emniyet kemerleri var. Kabinin iç bölümü, çarpmalardan koruma amaçlı süngerle kaplı. Göçük altında kalma durumunda ise arama-kurtarma ekiplerini uyarı amaçlı ses sistemi konuldu."

İzmir Mendereste 4.3 büyüklüğünde deprem..
İzmir Menderes'te 4.3 büyüklüğünde deprem..

'HEDEFTE 110 TONA DAYANIKLISI VAR'

Deprem kabinini neden yaptığını anlatan Mustafa Tozan, "Gölcük depreminin sıkıntısını yaşamış bir nesiliz biz. Yıkıcı deprem sonrası, ben ve ailem gibi tüm İzmirliler korktu. Depremde insanlarımız öldü. Bu korku ve panik, nasıl önlem alırım düşüncesine yöneltti. Aslında ben elektrik teknisyeniyim. Bu kabin, tasarım ve imalatı dahil 5 ayda tamamlandı" dedi.

Salonda daha çok zaman geçirildiği için kabini özellikle buraya koyduğunu belirten Tozan, "Bu kabini çift amaçlı tasarladım. Hem salonda bir TV ünitesi hem de olası bir depremde sığınak olacak şekilde tasarladım. Bilgisayar ortamında makine ve inşaat mühendisleri, statik hesaplarını yaptılar. 66 tona dayanıklı. Bir sonraki hedefim ise 110 tona dayanıklısını yapmak." diye konuştu.

İzmirde avukatın deprem anındaki soğukkanlılığı kamerada
İzmir'de avukatın deprem anındaki soğukkanlılığı kamerada

'EVDEKİLER ARTIK RAHAT'

6 katlı binanın zemin katındaki evlerine koyduğu kabin sonrası ev sakinlerinin artık daha rahat olduğunu dile getiren Tozan, "Önceden evdekiler, yalınayak dışarı koşardı. Şimdi kabin içinde oturuyorlar. Yiyeceği, içeceği ve battaniyesi her şeyi içinde. Ben de eşim ve çocuklar da rahatladı. İnsanlara faydalı olabilirsem ne mutlu bana" diye konuştu.

Mustafa Tozan'ın bir firmada operasyon sorumlusu olan kızı 2 çocuk annesi Ülkü Tozan ise, "30 Ekim depreminden sonra hepimiz çok korkuyoruz. Deprem artık bizim gerçeğimiz oldu. Ben, annem ve çocuklarım aşırı tedirgin oluyoruz. Bu nedenle babam bu projeyi geliştirdi. Tamamlayınca kendimizi çok güvende hissetmeye başladık. Babamın gerçekten çok iyi bir iş başardığını düşünüyorum" dedi.

İzmirde deprem anından yeni görüntü.. Çocuğunun üstüne kapandı
İzmir'de deprem anından yeni görüntü.. Çocuğunun üstüne kapandı
Aydanın babası o anları anlattı: O yol bitmek bilmedi... Annelik duygusuyla yaşam üçgeni açmış
Ayda'nın babası o anları anlattı: O yol bitmek bilmedi... Annelik duygusuyla yaşam üçgeni açmış
İzmir depremi sonrası bilirkişi raporu hazırlandı: 22 gözaltı kararı
İzmir depremi sonrası bilirkişi raporu hazırlandı: 22 gözaltı kararı

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi