Dışarıda kabadayı emniyette suspus

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Aynı mahallede oturan ve paylaşımı gören İsa E. (28), 2 genci yanına alıp, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu kenarına götürdü. Tanınmamak için motosiklet kaskı takan İsa E., tartıştığı 2 genci sopayla dövüp, o anları da cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Darp edilen gençlerin, “Kurban olayım İsa ağabey, yapma” diyerek ağladığı görüldü. İsa E. ardından dövdüğü gençleri olay yerinde bırakarak, bölgeden ayrıldı. Ambulansla hastaneye götürülen H.D. ile A.T., tedavilerinin ardından taburcu edildi.

‘DÖVMEDİM YARDIM ETTİM’ DEDİ

İhbarla harekete geçen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, İsa E.’nin Güzelevler Mahallesi’ndeki bir evde saklandığını tespit etti. Adrese baskın yapan polis, İsa E.’yi gözaltına aldı. Mağdur gençlerin teşhis ettiği İsa E., sorgusunda, “Mahalleden tanıdığım H.D. ile A.T.’yi ben dövmedim. Dayak yemiş halde bulunca yardım ettim” dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İsa E., çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.