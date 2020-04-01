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MALATYA (İHA)
Haber Giriş: 01.04.2020 - 12:21,Son Güncelleme:/

Dışarı çıkamayan yaşlı şahsın kayısı bahçesini ekipler ilaçladı

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Dışarı çıkamayan yaşlı şahsın kayısı bahçesini ekipler ilaçladı
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Malatya’da dışarı çıkamayan yaşlı bir çiftin kayısı bahçesi Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından ilaçlandı.

Malatya’nın Battalgazi ilçesi Tarım ve Orman Müdürlüğüne müracaat eden Battalgazi Çolakoğlu Mahallesi'nde 65 yaş üstü çiftçilerinden Cemal Atalan isimli çiftçi, dışarı çıkamadığını ve kayısı bahçesini ilaçlayamadığını söyleyerek yardım istedi. Battalgazi İlçe Müdürlüğü ekipleri, talep üzerine yaşlı çiftçiye ait 100 dekar kayısı bahçesinde yaprak delen çil hastalığı ilaçlaması gerçekleştirildi.
Battalgazi İlçe Tarım ve Orman Müdürü Basri Hacıoğlu, yaptığı açıklamada, "Çiftçimiz İlçe Müdürlüğümüzü arayarak korona virüs salgınından dolayı dışarı çıkamadığını ve bahçesine kayısı yaprak delen çil hastalığı ilacının atılması gerektiğini belirterek, bizden yardım talep etti. Bizde çiftçimizin bu talebini hassasiyetle dikkate alarak teknik personellerimizle birlikte bahçe ilaçlamasını gerçekleştirdik" dedi.
Battalgazi Tarım ve Orman Müdürü Basri Hacıoğlu, "Tarımsal üretimde devamlılık için biz çalışıyoruz, sizler de bizim için evde kalın” ifadelerine yer verdi.

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