×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Diş tedavisi uzayınca kliniğe kurşun yağdırdı

Güncelleme Tarihi:

#Diş Tedavisi#Adana#Adana Haberleri
Diş tedavisi uzayınca kliniğe kurşun yağdırdı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 17, 2024 10:06

Adana'da bir kişi, tedavi gördüğü diş kliniğine 'tedavi süresi uzadığı' gerekçesiyle silahlı saldırı yaparken, bu anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Söz konusu şüpheli ve yanında bulunan arkadaşı yakalanırken, ikisi de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haberin Devamı

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi'ndeki diş kliniğinde meydana geldi. İddiaya göre, Orhan A. (22), gördüğü diş tedavisi uzayınca sinirlendi. Gece saatlerinde arkadaşı Muhammed Can K. (21) ile birlikte tedavi gördüğü diş kliniğine giden Orhan A., kliniğe pompalı tüfekle ateş açtı, ardından arkadaşı Muhammed Can K.'nin sürdüğü motosiklet ile olay yerinden kaçtı. Saldırı anları ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Diş tedavisi uzayınca kliniğe kurşun yağdırdı

Sabah iş yerini açan Doğan T. (55) silahlı saldırı sonucu camların kırıldığını fark edip durumu polise bildirdi. Olay yerine Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemelerin ardından söz konusu şüpheliler evlerine yapılan operasyonla yakalandı.

Haberin Devamı

Diş tedavisi uzayınca kliniğe kurşun yağdırdı

Yakalanan şüphelilerden silahı kullanan Orhan A.'nın, "Dişim ağrıyordu, tedavim de uzayınca sinirlendim ateş ettim" diye ifade verdiği öne sürüldü.

Söz konusu şüphelilerden Orhan A. ve Muhammed Can K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Diş Tedavisi#Adana#Adana Haberleri

BAKMADAN GEÇME!