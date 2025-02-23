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Diş hekimini vurmuştu: 2 çocuğumun babası o çıktı

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#Diş Hekimi#Alsancak#Mehmet Emrah Düşmez
Diş hekimini vurmuştu: 2 çocuğumun babası o çıktı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 23, 2025 07:00

İzmir Alsancak’ta önceki gün 17.00 sıralarında, ağız ve diş sağlığı merkezinde diş hekimi olarak görev yapan Mehmet Emrah Düşmez’in (49) oturduğu apartmanın 2’nci katındaki daireye, M.E. (34) geldi. Aralarında husumet bulunan Düşmez ve M.E. tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüştü, M.E., tabancayla Düşmez’in başına ateş etti.

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M.E., daha sonra Düşmez’in telefonunu alıp, kanlar içindeki görüntüsünü çekerek annesine gönderip kaçtı. Oğlunun vurulduğunu gören anne, durumu polise bildirdi. Düşmez, olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Düşmez’in durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli M.E.’yi Basmane semtinde yakalayıp gözaltına aldı.

DNA TESTİ YAPTIRMIŞ

Olayla ilgili detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Gözaltına alınan M.E., polisteki sorgusunda, 10 yıl önce ortak diş malzemeleri ve araç kiralama işi yaptıkları Mehmet Emrah Düşmez’in kendisini dolandırdığını belirterek, bu nedenle aralarında alacak meselesinden husumet bulunduğunu söyledi. M.E. ifadesinde de 2 yıl önce eşi ile Düşmez arasında gönül ilişkisi olduğunu öğrenip boşandığını, 4 ay önce şüphe üzerine DNA testi yaptırdığı eski eşinden olan 7 ve 9 yaşlarındaki 2 çocuğunun biyolojik babasının da Düşmez olduğunu öne sürdü. M.E., “Bunun üzerine Düşmez’i vurdum. Hırsımı alamayıp, videosunu çekip annesine attım” dedi.

 

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#Diş Hekimi#Alsancak#Mehmet Emrah Düşmez

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