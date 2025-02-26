Diş hekimini başından vurup öldürdü, ifadesinde 'çocuklarımın biyolojik babası çıktı' dedi... Acılı anneden 'DNA' iddiasına yalanlama

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Olay, 21 Şubat'ta saat 17.00 sıralarında Alsancak Kültür Mahallesi Ali Çetinkaya Bulvarı'ndaki bir apartmanın 2'nci katındaki dairede meydana geldi. Ağız ve diş sağlığı merkezinde diş hekimi olarak görev yapan Mehmet Emrah Düşmez'in oturduğu daireye, husumetli olduğu Mustafa Ercan geldi. Taraflar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

Mustafa Ercan, tabancayla Düşmez'in başına ateş etti. Mustafa Ercan, daha sonra Düşmez'in telefonunu alıp, kanlar içindeki görüntüsünü çekerek annesine gönderip, kaçtı. Oğlunun vurulduğunu gören anne, durumu polise bildirdi. İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybeden Mehmet Emrah Düşmez'in cenazesi, Elazığ'a götürüldü. Düşmez'in cenazesi, dün Harput Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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BİYOLOJİK BABA İDDİASI

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, SAM Büro Amirliği, Motosikletli Polis Timler Amirliği, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de olay günü Mustafa Ercan'ı yakaladı. Şüphelinin olaydan sonra bir süre caddede yürüyüp, ardından taksiye bindiği anlar güvenlik kamerasına yansırken; Mustafa Ercan, polisteki sorgusunda, 10 yıl önce ortak diş malzemeleri ve araç kiralama işi yaptığı Düşmez'in kendisini dolandırdığını belirterek, bu nedenle aralarında alacak meselesinden husumet bulunduğunu söyledi. Mustafa Ercan, diş hekimini, 2 yıl önce boşandığı eşinden olan 7 ve 9 yaşlarındaki 2 çocuğunun biyolojik babaları olduğunu DNA testi sonucunda öğrendiği için vurduğunu öne sürdü. Ercan, "Bunun üzerine Düşmez'i vurdum. Hırsımı alamayıp, videosunu çekip annesine attım" dedi. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

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'KONU, DNA YALANIYLA YÖN DEĞİŞTİRDİ'

Düşmez'in annesi Aysel Düşmez, olayla ilgili konuştu. Mustafa Ercan'ın verdiği ifadenin yalan olduğunu savunan Düşmez, "Vahşice işlenen cinayetin altında farklı bir neden aranmamalı. Kötü ruhlu bir insanın işlediği ve bir kişinin hayatına, itibarına ve gençliğine mal olan bir eylem olarak değerlendirmek gerek. Mustafa Ercan ifadesinde, önce 'alacak meselesi' dedi. Sonra konu, DNA yalanıyla yön değiştirdi. Her şeyden önce cinayeti işleyen katilin normal bir davranış içerisinde olmadığı, eylemi gerçekleştirdikten sonra videoyu bana göndermesiyle de net olarak anlaşılmalı. Tam bir ruh hastası tavrıyla gerçekleşen bu cinayetin, bir madde bağımlısının ya da şizofren yapıda olan birinin düşünce haliyle yapıldığını kamuoyunun malumudur.

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Şunu rahatlıkla ve içtenlikle söyleyebiliriz ki DNA olayı tamamen bir uydurma. Konunun belgeleri ise gerekli tetkikler sonrasında kamuoyu ile paylaşılacak. Ne çocuklarının babası rahmetli oğlumdur ne de karşı tarafa borcu olan oğlumdur. Her yönüyle mağdur olan taraf ailemizken, işlenen suç farklı bir noktaya kaydırıldı. Kısa süre sonra sizlere konunun tam nedenini ve hangi saiklerle cinayetin işlendiğini aktaracağız" dedi.