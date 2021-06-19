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HaberlerGündem Haberleri'Diş hekimi' tabelalı iş yerinde kumara 88 bin 384 lira ceza
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Gündem
AA
Haber Giriş: 19.06.2021 - 17:45 | Son Güncelleme:

'Diş hekimi' tabelalı iş yerinde kumara 88 bin 384 lira ceza

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'Diş hekimi' tabelalı iş yerinde kumara 88 bin 384 lira ceza

Osmaniye'de kumar oynarken yakalanan 20 kişiye 88 bin 384 lira ceza verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Cevdet Sunay Caddesi üzerinde bulunan ve kapısında "Diş hekimi" yazan iş yerinde kumar oynandığı ihbarı üzerine buraya operasyon düzenledi.

Diş hekimi tabelalı iş yerinde kumara 88 bin 384 lira ceza

Adreste kumar oynarken yakalanan 20 kişiye kumar oynadıkları ve yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 88 bin 384 lira ceza uygulandı. İş yeri sahibi hakkında da "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem başlatıldı.

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