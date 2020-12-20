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AA
Haber Giriş: 20.12.2020 - 20:22 | Son Güncelleme:

Diş hekimi Serkan Munis koronavirüsten hayatını kaybetti

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Diş hekimi Serkan Munis koronavirüsten hayatını kaybetti
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Balıkesir'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan eski Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Başhekimi Serkan Munis yaşamını yitirdi.

Başhekimlik yaptığı hastanede diş hekimi olarak görevini sürdüren Munis (43), yaklaşık bir ay önce Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine Balıkesir Atatürk Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Durumu ağırlaşınca entübe edilen Serkan Munis, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Munis'in cenazesi, evinin önünde kılınan namazın ardından Çınarlıdere Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Diş hekimi Serkan Munis koronavirüsten hayatını kaybetti

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