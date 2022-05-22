Diş hekimi kliniğinde cinayet

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İstanbul Kadıköy’de diş hekimi Şeyma Biran (64), 6 katlı binanın 1’inci katındaki dairedeki diş kliniğini bir diş hekimiyle birlikte işletiyordu. Şeyma Biran’ın ablası önceki gün öğle saatlerinde kendisini klinikteki telefondan aramış görüşmüştü. Ablası, kardeşi akşam eve gelmeyince endişelendi. Kliniği aradı ancak telefonu açan olmadı. Endişesi iyice arttı. Bunun üzerine kliniğin üzerindeki bir dairede yaşayan tanıdığına ulaşarak kontrol etmesini istedi.

Tanıdığı kişi saat 23.00 sıralarında kliniğe girdiğinde Şeyma Biran’ı kanlar içinde buldu. Hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kliniğe gelen polis ve sağlık ekipleri, Şeyma Biran’ın öldüğünü belirledi. Boğazından ve göğsünden bıçaklanarak öldürülmüştü.



DİRENMEYE ÇALIŞMIŞ



Avuç içinde de derin bir kesik vardı. Katil ya da katillerine direnmeye çalışmıştı. Olay Yeri İnceleme ekipleri, klinikte inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından da Biran’ın cesedi Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Polis ekipleri, katil ya da katillerin izine ulaşmak için bölgedeki kamera görüntülerini toplayarak incelemeye aldı.