Dış hat uçuşları iptal mi oldu? Mutasyon sonrası Türkiye'den yurt dışı uçuş kararı

Dış hat uçuşları için resmi açıklamalar takip ediliyor. Dünyanın koronavirüs salgınında mücadelesi devam ederken, İngiltere'de görülen mutasyon Türkiye'de 15 kişide tespit edildi. Mutasyon tespiti sonrası İngiltere’den yurda girişler durduruldu. Türkiye daha önce Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan ülkemize olan uçuşların askıya alındığını duyurmuştu.

HANGİ ÜLKELERE UÇUŞLAR DURDURULDU?

Sağlık Koca, yazılı açıklamasında, İngiltere tarafından duyurulan virüsteki mutasyonla ilgili olarak tedbirlerin alınıp bu ülkeden yurda girişlerin askıya alındığını hatırlattı.

Ayrıca son dönemde İngiltere'den Türkiye'ye girmiş kişilerin tamamının da geriye dönük tarama altına alındığını belirten Koca, Halk Sağlığı Referans laboratuvarlarının da yurdun çeşitli bölgelerinden düzenli taramalar yaptığını aktardı. Koca, açıklamasında şunları kaydetti:

çapında yapılan düzenli taramalarda mutasyonlu virüs İngiltere'den giriş yapan kişiler dışında tespit edilmemiştir. İngiltere'den yurda girişler geçici olarak tamamen durdurulmuştur. Gelişmelerden vatandaşımızı bilgilendirmeye devam edeceğiz.

Geçtiğimiz haftalarda İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan ülkemize olan uçuşlarda geçici durdurma kararı alınmıştı.