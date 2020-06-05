Diş hastaneleri ne zaman açılacak?

Diş hastanelerinin açılacağı tarih ile ilgili herhangi bir detay belli olmazken, diş hastanelerinin acil hizmet verdiği biliniyor. Diş hastanelerinin tam olarak açılacağı tarih ilerleyen günlerde netlik kazanacak.

Ancak tahminlere göre diş hastanelerinin 1 Eylül'den itibaren göreve başlaması bekleniyor. Hali hazırda Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı rehberde ağrı, enfeksiyon, kanama ve travma kaynaklı rahatsızlıkların diş hekimliğinde acil ve zorunlu hizmetler olarak biliniyor. Ve bu kapsamda hizmet verilmeye devam ediyor. Ancak uzmanlar tarafından yapılan açıklamada zorunlu olmadıkça diş hastenelerine gidilmemesi uyarısında bulundu