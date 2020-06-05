MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriDiş hastaneleri ne zaman açılacak?
GeriGündem Diş hastaneleri ne zaman açılacak?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Haber Giriş: 05.06.2020 - 15:23,Son Güncelleme:

Diş hastaneleri ne zaman açılacak?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Diş hastaneleri ne zaman açılacak?
Abone Olgoogle-news

Diş Hastaneleri ne zaman açılacak sorusu, rahatsızlıkları bulunan pek çok vatandaşın araştırdığı konu olmaya devam ediyor. 1 Haziran tarihi itibariyle ortaya çıkan normalleşme süreci itibariyle diş hastaneleri açıldı mı sorusuna yanıt arayan pek çok vatandaş, konuyla ilgili resmi bir açıklama olup olmadığını merak ediyor. Peki, diş hastaneleri ne zaman açılacak? İşte, diş hastanesi hakkında merak edilen bazı bilgiler

Diş hastanelerinin açılacağı tarih ile ilgili herhangi bir detay belli olmazken, diş hastanelerinin acil hizmet verdiği biliniyor. Diş hastanelerinin tam olarak açılacağı tarih ilerleyen günlerde netlik kazanacak.

Ancak tahminlere göre diş hastanelerinin 1 Eylül'den itibaren göreve başlaması bekleniyor. Hali hazırda Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı rehberde ağrı, enfeksiyon, kanama ve travma kaynaklı rahatsızlıkların diş hekimliğinde acil ve zorunlu hizmetler olarak biliniyor. Ve bu kapsamda hizmet verilmeye devam ediyor. Ancak uzmanlar tarafından yapılan açıklamada zorunlu olmadıkça diş hastenelerine gidilmemesi uyarısında bulundu

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle