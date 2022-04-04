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Diş fırçalamak orucu bozar mı? Oruçluyken diş fırçalamak ile ilgili Diyanet’ten açıklama

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Diş fırçalamak orucu bozar mı Oruçluyken diş fırçalamak ile ilgili Diyanet’ten açıklama

Diş fırçalamanın orucu bozup bozmadığı merak edilen konular arasında yer alıyor. Orucu bozan şeyler ile ilgili açıklamalar araştırılıyor. Müslümanlar 2 Nisan tarihinden itibaren Ramazan orucunu tutmaya başladı. Bir ay boyunca tutulacak olan oruç ibadetini yerine getirirken orucu bozan durumlardan uzak duracaklar. Peki, diş fırçalamak orucu bozar mı?

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Diş fırçalamanın orucu bozup bozmadığı ile ilgili açıklama Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapıldı. Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. İşte Diyanet tarafından yapılan ayrıntılı açıklama

DİŞ FIRÇALAMAK ORUCU BOZAR MI?

Boğaza su kaçırmadan ağzı su ile çalkalamak orucu bozmadığı gibi diş fırçalamakla da oruç bozulmaz (el-Fetâva’l-Hindiyye, I, 220). Bununla birlikte, diş macununun veya suyun boğaza kaçması hâlinde oruç bozulur. Orucun bozulma ihtimali dikkate alınarak, dişlerin imsakten önce ve iftardan sonra fırçalanması, oruçluyken fırçalanacaksa macun kullanılmaması uygun olur.

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ORUCU BOZAN ŞEYLER NELERDİR?

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Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.
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