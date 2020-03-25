Diş fırçalamak orucu bozar mı? Diyanet İşleri tarafından yapılan açıklama

Diş fırçalamak orucu bozar mı sorusu, Ramazan ayının başlamasına az bir zaman kala birçok kişinin gündeminde yer aldı. Oruç ibadeti dolayısıyla ağza su veya macun kaçmasını istemeyen vatandaşlar, bu durumla karşılaşılması halinde neticenin ne olacağını araştırmaya başladı. Peki, diş fırçalamak orucu bozar mı? İşte, o konu hakkında Diyanet'ten alınan bazı bilgiler

“Diş fırçalamak orucu bozar mı?”, “Abdest alırken hata ile boğazına su kaçırırsa orucu bozulur mu?” sorularına Diyanet’in verdiği yanıtı derledik.



Boğaza su kaçırmadan ağzı su ile çalkalamak orucu bozmadığı gibi diş fırçalamakla da oruç bozulmaz (el-Fetâva’l-Hindiyye, I, 220). Bununla birlikte, diş macununun veya suyun boğaza kaçması hâlinde oruç bozulur. Orucun bozulma ihtimali dikkate alınarak, dişlerin imsakten önce ve iftardan sonra fırçalanması, oruçluyken fırçalanacaksa macun kullanılmaması uygun olur.



Abdest alırken hata ile boğazına su kaçırırsa orucu bozulur mu?



rucun bozulması konusunda hata; abdest sırasında ağzını çalkalarken isteği dışında boğazına su kaçması örneğinde olduğu gibi, orucu bozan fiilin orucu bozma kastına dayalı olmayarak meydana gelmesidir. Orucu bozan fiilin hataen yapılması orucu bozar ve yalnızca kazayı gerektirir.

Hataen boğaza su kaçması, oruçlu bulunulduğu hatırda değilken meydana gelirse, unutarak yapılmış hükmünü alır ve oruç bozulmaz (el-Fetâva’l-Hindiyye, I, 222). Bir sahabî Resûlullah’a (s.a.s.), “Ey Allah’ın Resulü! Oruçlu iken unutarak yiyip içtim. Orucum bozuldu mu?” diye sormuş. Resûlullah (s.a.s.) da, “(Hayır bozulmadı) Allah seni yedirip içirdi.” (Ebû Dâvûd, Savm 39) cevabını vermiştir.



Şafii mezhebine göre ise; abdest veya gusül alırken ağız ve buruna az miktarda alınan su, elde olmayarak boğazdan inerse oruç bozulmaz. Ancak serinlemek veya suyla oynamak ya da abdest ve gusülde gereğinden fazla abartılı bir şekilde ağza ve buruna su almak gibi meşru olmayan bir sebeple su boğazdan aşağı inerse oruç bozulur. Çünkü bu durumda oruçlu kişi kendisine emredilmeyen bir işi yapmıştır (Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, I, 629-630).