Diş doktoru annenin ‘yarızamanlı mesai’ zaferi

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Ağrı’nın Iğdır ilçesinde, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nde diş hekimi olarak görev yapan M. K., 9 Nisan 2020’de ilk çocuğunu, 13 Aralık 2021 tarihinde ise ikinci çocuğunu dünyaya getirdi. M. K., 657 sayılı Kanun’un ek 43. maddesinde yer alan ‘yarızamanlı’ çalışma hakkını kullanmak için Iğdır Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü’ne başvuruda bulundu. Talebi reddedilince de Ağrı İdare Mahkemesi’ne başvurarak yürütmenin durdurulmasını istedi.

İLKOKULA KADAR

Doktor anne, avukatı Ahmet Demirci aracılığıyla sunduğu dilekçesinde, Kanun’un memurlara ve eşlerine çocuğun mecburi ilköğretim çağının başladığı tarihi takip eden ay başına kadar yarızamanlı çalışma imkânı tanıdığını belirtti. İdare Mahkemesi de kararında davacının hakkını kullanmasının önünde yasal engel bulunmadığını belirterek, “Kanunla tanınan hakkı kullanamaması sonucu telafisi güç ve imkânsız zararlar doğuracağı açıktır. Bu nedenle yürütmenin durdurulmasına oybirliği ile karar verilmiştir” dedi.