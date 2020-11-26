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Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)
Haber Giriş: 26.11.2020 - 14:36 | Son Güncelleme:

Dış cephe boyası yaparken iskelede mahsur kalan işçileri vatandaşlar kurtardı

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Dış cephe boyası yaparken iskelede mahsur kalan işçileri vatandaşlar kurtardı
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ANTALYA'da dış cephe boyası yaptıkları apartmanın 8'inci katında, motoru bozulduğu için 90 derece eğik hale gelen iskelede mahsur kalan Zafer Cücük ile Zeki Türk, vatandaşlar tarafından pencereden daireye alınarak kurtarıldı.

Dış cephe boyası yaparken iskelede mahsur kalan işçileri vatandaşlar kurtardı
Olay, saat 12.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Öğretmenevleri Mahallesi'nde meydana geldi. Apartmanın 8'inci katında dış cephe boyası yapan Zafer Cücük ile Zeki Türk'ün üzerinde bulundukları iskelenin motorlarından biri bozulunca yaklaşık 90 derece eğik iskelede mahsur kaldı. Emniyet kemeri takılı olan Zafer Cücük ile Zeki Türk'ün mahsur kaldığını görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İşçiler, 8'inci katta oturan vatandaşlar tarafından pencereden daireye alındı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından kontrolden geçirilen işçilerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayın şokunu üzerinden atamayan Zeki Cücük, boya yaptıkları sırada iskele motorlarından birinin bozulması sonucu halatın birden yukarı çıkmaya başladığını belirterek, "İskelede yaklaşık 90 derece eğik durumda kaldık. Emniyet kemeri olmasaydı ölmüştük. Vatandaşların da yardımıyla kurtulduk" dedi.

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