Diş çektirmek orucu bozar mı? Diyanet'ten açıklama

Diş çektirmek orucu bozar mı sorusu gündemde yer almaya devam ediyor. Orucu bozan durumların neler olduğu vatandaşlar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. 'Diş çektirmek orucu bozar mı?' sorusuna yanıt arayan yüz binlerce vatandaş, konu hakkında Diyanet'in açıkladığı cevabı merak ediyor. Peki, Diş çektirmek orucu bozar mı? Oruçluyken diş çektirilir mi? İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın diş çektirmek orucu bozar mı sorusunun cevabı

DİŞ ÇEKTİRMEK ORUCU BOZAR MI?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın verdiği bilgilere göre; Diş çektirmek orucu bozmaz. Ancak dişin çekildiği yerden çıkan kan, karıştığı tükürüğün yarısından çok olur ve bu kan yutulursa oruç bozulur. Ramazan ayından sonra o günün orucunu kaza etmek gerekir. Diş çekiminde dişi uyuşturmak için yapılan iğne lokal anestezi olup, orucun sıhhatine engel değildir. Yani orucu bozmaz. Keyif verici olmayan enjeksiyonlar, yemek ve içmek anlamına gelmediğinden orucu bozmaz. Ancak bir hastaya kan verilmesi orucu bozar. Diş çektirmek veya iğne yaptırmak durumunda olan kişilerin bu işlemleri sahur ve iftar vakitlerinde yaptırmaları daha uygun olur.

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