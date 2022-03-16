Direnişçilerin umudu Javelin

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Javelin, özellikle tanklara karşı geliştirilmiş. Kelime anlamı ‘Cirit’ veya ‘Mızrak’. Roketatarlar gibi kolayca taşınıp omuzdan ateşleniyor. Stinger’dakiler gibi ‘ateşle-unut’ sistemi var. Yani lazer güdümlü. Hedefi bulmakta zorlanmıyor. Bu tür silahların öncüllerini Almanlar, 2. Dünya Savaşı’nda Berlin’e giren Ruslara karşı kullanmış. Alman halkına dağıtılan bu çok kısa menzilli ve kullanımı kolay tanksavarlar, Rus tanklarına çok zarar vermiş. Javelin, bu silahların en son modeli ve en güçlüsü olarak kendini kabul ettirmiş durumda. 3 bin metreye kadar menzili var. Ortalama 15 kg ağırlığında.

RUSLAR DA ÇEKİNİYOR

Üretici ABD merkezli Lockheed Martin firması. Kiev’in de hazırlandığı sokak savaşlarında çok etkili olacağı düşünülüyor. Ukrayna ordusuna Javelin eğitimi verilmişti. Şimdi Ukrayna’da binlerce Javelin var. Hatta Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu Ukrayna’daki Javelin sayısının bazı NATO ülkelerinden bile fazla olduğunu açıklamıştı.

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RUSLARIN AFGAN İŞGALİNDE STINGER

Şöhretini Sovyet Rusya’nın Afganistan’ı işgali sırasında yaptı. 1979’da başlayan işgalde Afganlar, ABD’nin de desteğiyle çok güçlü bir direniş gösterdi. Ancak Rusların hava üstünlüğü vardı. Özellikle helikopterler dağlık arazilerde ve derin vadilerde Afgan direnişçileri çok zorluyordu. 1986’da ABD Başkanı Reagan döneminde Stinger’lar Afgan savaşçılara verildi. Artık Rus uçak ve helikopterlerinin korkulu rüyası olmuşlardı. Reagan, Beyaz Saray bahçesinde bir basın toplantısı sırasında uçakların gürültüsünden rahatsız olup ‘Yok mu bir Stinger?’ diye espri yapınca günlerce konuşulmuştu. Ruslar, 1989’da çekilmek zorunda kaldığında da herkes bu başarıdaki en büyük payı Stinger’a verecekti. Tek kişi tarafından taşınıp, omuzdan ateşlenebiliyor. Ortalama 10 kilo ağırlığında.

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KÖRFEZ SAVAŞI'NDA SCUD

Scud füzeleri eski Sovyetler tarafından geliştirildi. Menzili 1500 kilometreye kadar çıkabiliyor. Nükleer, kimyasal ve biyolojik başlıklarla kitle imha silahlarına da dönüştürülebiliyor. Büyük kamyonlara monte edilmiş fırlatma sistemleri var. Uzmanlara göre 80’lerin ve 90’ların en güçlü füzelerinden biriydi ama artık ondan kat kat ileri sistemler geliştirildi.

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SADDAM’IN FÜZELERİ

Körfez Savaşı’na giden süreçte ‘Scud’ füzesi hep eski Irak lideri Saddam ile birlikte anılıyordu. Saddam’ın en güvendiği silahları bu füzelerdi.