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DHA
Haber Giriş: 04.10.2020 - 18:28 | Son Güncelleme:

Direkte elektrik akımına kapılan işçi öldü

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Direkte elektrik akımına kapılan işçi öldü
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Sivas'ın Zara ilçesinde sokak lambalarının bakımını yapmak için çıktığı direkte elektrik akımına kapılan Adem Atak (34), hayatını kaybetti.

 

Olay, sabah saatlerinde Zara ilçesine bağlı Şerefiye köyünde meydana geldi. Elektrik işçisi Adem Atak, köydeki sokak lambasının bakımını yapmak için direğe çıktı. Atak, bu sırada elektrik akımına kapıldı. Atak'ın elektrik akımına kapıldığını gören arkadaşları durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Adem Atak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Atak'ın cenazesi otopsi işlemleri için Zara Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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