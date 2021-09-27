Cenaze görme yarışı! Olay yerine üşüştüler

Haberin Devamı

Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA) Olay, saat 20.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Uncalı Mahallesi 24. cadde üzerinde meydana geldi. Çetin Gamsız’ın kendisine ait park halindeki 07 BSU 02 plakalı otomobilin direksiyonu başında hareketsiz olduğunu görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Caddeye gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede, Çetin Gamsız’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, ölüm haberini duyup olay yerine gelen Gamsız'ın ablası ise büyük üzüntü yaşadı.

Polis ekipleri çalışmalarını sürdürürken, bu esnada olay yerinde toplananlar ise incelemeleri meraklı şekilde izledi. Genç bir kadının ise cenazeyi görebilmek için olay yeri inceleme ekiplerinin kurduğu brandanın altından eğilerek bakmaya çalışması dikkati çekti.

Haberin Devamı

Çetin Gamsız’ın cenazesi, savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.