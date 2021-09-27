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Cenaze görme yarışı! Olay yerine üşüştüler

#Cenaze#Antalya#Otomobil
Cenaze görme yarışı Olay yerine üşüştüler

Antalya'da otomobilinin direksiyonunda fenalaşan Çetin Gamsız (61) hayatını kaybetti. Ölüm haberini alarak olay yerine gelen Gamsız’ın ablası üzüntü yaşarken, çevrede toplanan kalabalık ise cenazeyi görebilmek için birbirleriyle yarıştı. Bir kadının cenazeyi eğilerek görmeye çalışması dikkati çekti.

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Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA) Olay, saat 20.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Uncalı Mahallesi 24. cadde üzerinde meydana geldi. Çetin Gamsız’ın kendisine ait park halindeki 07 BSU 02 plakalı otomobilin direksiyonu başında hareketsiz olduğunu görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Caddeye gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede, Çetin Gamsız’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, ölüm haberini duyup olay yerine gelen Gamsız'ın ablası ise büyük üzüntü yaşadı.

Cenaze görme yarışı Olay yerine üşüştüler



’EĞİLEREK CENAZEYE GÖRMEK İSTEDİ’

Polis ekipleri çalışmalarını sürdürürken, bu esnada olay yerinde toplananlar ise incelemeleri meraklı şekilde izledi. Genç bir kadının ise cenazeyi görebilmek için olay yeri inceleme ekiplerinin kurduğu brandanın altından eğilerek bakmaya çalışması dikkati çekti.

Cenaze görme yarışı Olay yerine üşüştüler


Çetin Gamsız’ın cenazesi, savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Cenaze görme yarışı Olay yerine üşüştüler

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#Cenaze#Antalya#Otomobil