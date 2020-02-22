Direksiyonda WhatsApp’a son verin

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde düzenlenen “Trafikte Küçük Hata Yoktur” konulu sosyal sorumluluk projesine katılıp, öğrenci ve velilere hitap etti. Soylu, “Buradan bütün otobüs şirketi sahiplerine sesleniyorum. Allahınızı severseniz, kurallara siz uyun. 2 şoför kullanacağınız yerde 1 şoför kullanıyorsunuz. Ne yaptığınızı da çok iyi biliyorum. 2 ehliyeti alıyorlar, uyumak dinlenmek yok. Ehliyetin biri takometreden çıkıyor, diğeri giriyor. Bu bir cinayettir” dedi. Kazalarda cep telefonunun büyük yer tuttuğuna dikkat çeken Soylu, özetle şunları söyledi:

* Direksiyonda WhatsApp mesajı, hoparlörle konuşmalar. Akıl başka bir yerdeyken refleksler kayboluyor. Verilere göre kazaya en çok sebebiyet veren dikkatin dağıldığı sürüş, trafikte cep telefonu kullanmak, direksiyon başında bir şeyler yemek içmek olarak saptanmış.

* Dikkatsiz sürüş ise ‘yola bakmadan şerit değiştirmek, yol işaretlerini gözardı etmek, pervasızca araç kullanmak, diğer araç sürücülerini ve yol kullanıcılarını önemsememek’. Kazaya yüzde 22 oranında etkin olan, kazaya ramak kala durumlar ise sürücülerin ikincil işlerle uğraşması. Yani araba kullanırken klimayı ayarlamak veya radyoyla ilgilenmek.

* Ulaştırma Bakanlığı’nın karşı çıkmasına rağmen, tuzak radar uygulamasından “Ortalama hız koridoru”na geçerek, otoyollarda ölümlü kaza oranını azalttık.

* 5 Ekim 2018- 6 Ocak 2020 tarihleri arasında havadan denetimlerle düzenlediğimiz ceza tutanağı sayısı 119 bin 146.

* Maket trafik uygulamamızla 2018-2019 yılları arasında, maketlerin konulduğu yerlerde 3 kilometre yarı çapı alan içinde kazalarda ölüm sayısı yüzde 25.44, ölümlü kaza sayısı 17.52, genel kaza sayısı da yüzde 11 oranında azaldı.

* 2016 verilerine göre Türkiye’de trafik kazalarındaki yaya can kaybı oranı yüzde 23.4. AB ortalaması ise yüzde 22.1. Yani trafik kazalarında ölen her yüz kişiden 23’ü yolda kendi halinde yürüyen insanlar. 30 kilometre bir hızla yayaya çarptığınızda yayanın hayatta kalma ihtimali yüzde 90.