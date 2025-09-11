×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Direksiyonda fenalaşıp kaza yapan otobüs şoförü öldü

Güncelleme Tarihi:

#Antalya#Kaza#Otobüs
Oluşturulma Tarihi: Eylül 11, 2025 13:05

Antalya'da direksiyon başında fenalaşan Sait Avcı’nın (45) kullandığı halk otobüsü, ağaçlara çarpıp devrildi. Kazada Avcı yaşamını yitirirken, otobüsteki tek yolcu hafif yaralandı.

Haberin Devamı

Olay, saat 10.00 sıralarında Akdeniz Üniversitesi içerisindeki Ziraat Çiftlik Yolu'nda meydana geldi. 07 BDF 083 plakalı halk otobüsünün şoförü Sait Avcı, direksiyonda fenalaştı. Kontrolün kaybolduğu otobüs, yol kenarındaki ağaçlara ve trafik işaret levhalarına, ardından da 500 metre ilerideki ağaca çarpıp, yan yattı.

Direksiyonda fenalaşıp kaza yapan otobüs şoförü öldü

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi. Bu sırada vatandaşlar otobüsteki Beycan Demirci'yi araçtan çıkardı. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Demirci, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Demirci'nin hayati tehlikesi olmadığı belirlendi.

Haberin Devamı

Kısa sürede gelen itfaiye ve AFAD ekibi ise otobüste sıkışan Avcı'yı çıkardı. Sağlık ekibi, Sait Avcı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekibi ve savcılık incelemesinin ardından Sait Avcı'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Ekiplerin kazayla ilgili incelemesi devam ediyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Antalya#Kaza#Otobüs

BAKMADAN GEÇME!