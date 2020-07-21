Direksiyonda fenalaşan kamyon şoförü öldü

Mudurnu-Taşkesti yolunda bugün saat 11 sıralarında Mudurnu yönüne giden 14 GK 542 plakalı hafriyat kamyonun şoförü Bahattin Karadere, fenalaştı. Kontrolden çıkan kamyon yol kenarındaki ağaçlar ile kümese çarptı. Gürültü üzerine evlerinden çıkan Ülkü -Yılmaz Karakayalı çifti, 112 Acil'i aradı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Karadere’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Karadere'nin cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı'na gönderildi. Kamyon ise vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Bahattin Karadere'nin, olaydan kısa süre önce işverenini telefonla arayarak, çok terlediğini ve rahatsızlandığını söylediği, işvereninin de yola devam etmemesi yönünde uyarıda bulunduğu öğrenildi.