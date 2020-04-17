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Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)
Haber Giriş: 17.04.2020 - 15:57,Son Güncelleme:

Direksiyonda bayıldı

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Direksiyonda bayıldı
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ANTALYA'da otomobiliyle seyir halindeyken direksiyon başında bayılan Murat Türkoğlu (27), sağlık ekipleri tarafından maske takılıp, hastaneye götürüldü.

Muratpaşa ilçesi Karacaoğlan Caddesi üzerinde 06 DRJ 03 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan Murat Türkoğlu direksiyon başında aniden fenalaştı. Türkoğlu, bayılırken, otomobil cadde üzerinde durdu. Vatandaşların ihbarıyla polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri, maskesiz olan Türkoğlu'na maske takıp, müdahalede bulundu. Polis ekiplerinin de yardımıyla ambulansa alınan Türkoğlu, hastaneye götürüldü. Çevredekiler yaşananları merakla izlerken, Türkoğlu'nun yardıma koşan Hakkı İnal, "Opera kavşağından itibaren yolu ortalamış geliyordu. Arkadaki araçlar kornaya basıyordu ama yol vermiyordu. Buraya kadar geldi ve baygınlık yaşayınca durdu. Polis ve sağlık ekipleri geldi" dedi.

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