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Direksiyon ve ehliyet sınavları iptal mi oldu?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı bilgilere göre direksiyon ve ehliyet sınavı da bazı tedbirler kapsamında yer alacak. Ehliyet sınavı ve direksiyon sınavı olarak iki farklı uygulamanın gerçekleştiği motorlu taşıt sürücü kursları için dönem sonu sınavları, kısıtlama kurallarına göre yapılacak. Peki, direksiyon ve ehliyet sınavları iptal mi oldu? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
Direksiyon ve ehliyet sınavı için MEB'den açıklama geldi. Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında aralarında motorlu taşıt sürücüleri kursları, iş makineleri sürücü eğitim kursları gibi yaygın eğitim faaliyeti yapan özel öğretim kurumlarında dönem sonu sınavları sokağa çıkma kısıtlaması kurallarına uygun şekilde gerçekleştirilecek.
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