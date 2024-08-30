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Direksiyon hakimiyetini kaybetti, bahçe duvarını kırıp içeri girdi

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#İstanbul#Kaza#Trafik Kazası
Direksiyon hakimiyetini kaybetti, bahçe duvarını kırıp içeri girdi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 30, 2024 12:57

Kartal'da iddiaya göre ters yönde ilerleyen sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek bir evin bahçe duvarını kırarak içeri girdi. Olayda yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken, araçta ve evin duvarında hasar oluştu.

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Kaza, saat 10.30 sıralarında Yunus Mahallesi Yunus Caddesi ile 27 Mayıs Caddesi'nin kesişiminde meydana geldi. İddiaya göre; 34 GDS 141 plakalı aracıyla Yunus Caddesi'nde ters yönde ilerleyen sürücü, bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Direksiyon hakimiyetini kaybetti, bahçe duvarını kırıp içeri girdi

Sürücü kullandığı otomobille 27 Mayıs Caddesi üzerinde bulunan bir evin bahçe duvarını kırarak içeri girdi.

Direksiyon hakimiyetini kaybetti, bahçe duvarını kırıp içeri girdi

O sırada bahçede kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, cadde üzerinde güvenlik önlemi aldı.

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Direksiyon hakimiyetini kaybetti, bahçe duvarını kırıp içeri girdi
Yaşanan kazada yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, araçta ve evin bahçe duvarında hasar oluştu. Kazaya karışan araç çevredeki vatandaşların yardımı ile bulunduğu yerden çıkarıldı.

Direksiyon hakimiyetini kaybetti, bahçe duvarını kırıp içeri girdi

 

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#İstanbul#Kaza#Trafik Kazası

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