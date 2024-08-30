Direksiyon hakimiyetini kaybetti, bahçe duvarını kırıp içeri girdi

Güncelleme Tarihi:
Kaza, saat 10.30 sıralarında Yunus Mahallesi Yunus Caddesi ile 27 Mayıs Caddesi'nin kesişiminde meydana geldi. İddiaya göre; 34 GDS 141 plakalı aracıyla Yunus Caddesi'nde ters yönde ilerleyen sürücü, bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Sürücü kullandığı otomobille 27 Mayıs Caddesi üzerinde bulunan bir evin bahçe duvarını kırarak içeri girdi.
O sırada bahçede kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, cadde üzerinde güvenlik önlemi aldı.