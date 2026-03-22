Direksiyon hakimiyetini kaybedip park halindeki araca çarptı: 1'i ağır 3 yaralı

Kaza, saat 15.00 sıralarında Turgut Özal Bulvarı Pendik istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği B.A. idaresindeki 34 BZM 91 plakalı otomobil, park halindeyken içinde bir kişinin bulunduğu 34 BPN 662 plakalı araca çarptı. Bunun üzerine çarpışmanın etkisiyle savrulan araç park halinde duran 09 FR 991 plakalı otobüse vurdu.

Kazada otomobil sürücüsü B.A. araç içinde sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. İtfaiye, araçta sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden kurtardı.

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada yaralandığı belirlenen 1'i ağır 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluşurken, kazaya karışan araçların çekiciyle olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.