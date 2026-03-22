×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Direksiyon hakimiyetini kaybedip park halindeki araca çarptı: 1'i ağır 3 yaralı

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Kaza#Kartal
Oluşturulma Tarihi: Mart 22, 2026 16:49

Kartal'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, park halindeki araca çarptı. Bunun üzerine çarpışmanın etkisiyle savrulan araç ise duran otobüse vurdu. Kazada yaralanan 1'i ağır 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Haberin Devamı

Kaza, saat 15.00 sıralarında Turgut Özal Bulvarı Pendik istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği B.A. idaresindeki 34 BZM 91 plakalı otomobil, park halindeyken içinde bir kişinin bulunduğu 34 BPN 662 plakalı araca çarptı. Bunun üzerine çarpışmanın etkisiyle savrulan araç park halinde duran 09 FR 991 plakalı otobüse vurdu.

Kazada otomobil sürücüsü B.A. araç içinde sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. İtfaiye, araçta sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden kurtardı.

Haberin Devamı

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada yaralandığı belirlenen 1'i ağır 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluşurken, kazaya karışan araçların çekiciyle olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. 

