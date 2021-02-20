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Barış GEZİCİ - DHA
Haber Giriş: 20.02.2021 - 00:32 | Son Güncelleme:

Direksiyon hakimiyetini kaybederek çaya uçan şoför hayatını kaybetti

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Direksiyon hakimiyetini kaybederek çaya uçan şoför hayatını kaybetti
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Manisa’nın Akhisar ilçesinde, kontrolden çıkarak, çaya uçan otomobilin sürücüsü Uğur Şen (32), hayatını kaybetti.

Uğur Şen yönetimindeki 35 KA 8564 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu Gürdük Çayı’na uçtu. Kazayı gören çevredekiler, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Uğur Şen, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılmadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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