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Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kaza yaptı: 5 yaralı

#Bakırköy#Kaza#Yaralı
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kaza yaptı: 5 yaralı

Bakırköy'de D100 Karayolu'nda otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüjdeki aydınlatma direğini devirdi ardından yan yola fırlayarak başka bir otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, bir AVM'nin bahçesine savruldu. Kazada 5 kişi yaralandı.

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Kaza, D100 Karayolu Ankara istikametinde saat 23.15 sıralarında meydana geldi. Ahmet Çürük, 06 KA 3415 plakalı otomobili ile Yenibosna mevkiine geldiği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil önce refüjdeki aydınlatma direğine, ardından da yan yola savrularak Tolga Sivrikaya yönetimindeki 54 ABY 024 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle Tolga Sivrikaya'nın kullandığı otomobil savrularak yol kenarındaki otobüs durağı ile bir AVM'nin otoparkındaki yeşillik alana savruldu.

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kaza yaptı: 5 yaralı

5 YARALI

Kazada sürücü aynı otomobilde bulunan Ahmet Çürük, oğlu Emin Çürük, Murat Yaz ile Bünyamin Yıl yaralandı. Diğer otomobildeki yolcu Nilay Barut yaralanırken, sürücü Tolga Sivrikaya kazayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ve itfaiye ekipleri de kaza yerinde önlem alarak, incelemelerde bulundu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Bakırköy#Kaza#Yaralı

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