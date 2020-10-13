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KAYSERİ (İHA)
Haber Giriş: 13.10.2020 - 13:29 | Son Güncelleme:

Direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil kanala uçtu: 1 yaralı

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Direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil kanala uçtu: 1 yaralı
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Kayseri'de direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobilin kanala uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Esenyurt Mahallesi Prof. İhsan Ketin Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında, 38 ZY 260 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak kanala uçtu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan kadın sürücü de, ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kanala uçan araçta çekici ile kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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