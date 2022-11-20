Direksiyon dersinde baba-kıza çarptı

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Direksiyon hakimiyetini kaybeden acemi sürücü, iş yerinin önündeki kaldırımda duran baba ve kızına çarptı. Kazada baba Orhan Demir ve 6 yaşındaki kızı Elvin Su yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ayağı kırılan Elvin Su ile vücudunda ezilmeler oluşan baba Orhan Demir ambulansla kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kazayla ilgili konuşan Demir şikâyetçi olduğunu belirterek “Her önüne gelen eğitim verirse işte sonucu bu. Ölümden döndük resmen” diye konuştu.