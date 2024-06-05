Direksiyon başında vahşet! Kocası 27 yerinden bıçakladı

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Hatay Kırıkhan’da 10 yıllık evli 2 çocuk annesi Sinem Dönmez (30) ile infaz koruma memuru eşi Enver Dönmez (39), 30 Mayıs’ta büyük çocuklarını özel derse bıraktı. Sinem Dönmez, eşinden önce otomobilin direksiyonuna geçip emniyet kemerini taktı. Bu sırada arkadan gelen eşi, otomobilde 4 yaşındaki küçük oğlu da olduğu sırada direksiyondaki eşine bıçakla saldırdı.

Emniyet kemeri olduğu için hareket edemeyen Sinem Dönmez, çığlıklar içerisinde yardım istedi. Bu sırada aracı hareket ettiren Dönmez’in yardımına yol üzerindeki jandarma ekipleri koştu. Ekipler, eşini bıçaklamaya devam eden Enver Dönmez’i ayağına ateş açıp durdurdu. Vücuduna 27 bıçak darbesi alan ve ağır yaralanan Sinem Dönmez, jandarma ekipleri tarafından çağrılan sağlık ekiplerince İskenderun Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ayağından yaralanan Enver Dönmez de tedavisinin ardından gözaltına alındı. Kıskançlık bahanesiyle eşini bıçakladığı ileri sürülen Enver Sönmez, tutuklandı. 3 kez ameliyat edilen Sinem Dönmez, yeniden hayata tutundu.

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‘EL ELE TUTUŞARAK EVDEN ÇIKMIŞTIK’

Yoğun bakımdan servise alınan kadın, yaşadıklarını şöyle anlattı: “Zaman zaman sokakta yürürken dahi gördüğü kişiler için ‘Bu sana niye baktı? Tanıyor musun?’ demesi yüzünden tartışıyorduk. O gün hiçbir problemimiz yoktu üstelik 30 Mayıs evlilik yıldönümümüzdü. El ele tutuşarak evden çıktık. Olay olduğunda emniyet kemerim takılıydı. Eşim eli arkada arabaya doğru gelip bir anda bana saldırmaya başladı. Ayağımı frenden çekince araç ileri doğru gitmeye başladı. Bu sırada jandarma ekipleri de kontrol yapıyormuş. Aracı görünce gelerek durdurmaya çalıştılar. Beni ellerinden alamayınca eşimin ayağına sıkarak onu ancak öyle durdurarak beni kurtardılar. Jandarmalar fark etmese öldürecekti. Vücudumun her yerinde bıçak yaraları var, iki kolum alçıda. Şikâyetçiyim, boşanma davası da açacağım. Beni öldürmeye çalıştı. En ağır cezaları almasını istiyorum. Yarın bir gün çıkarsa çocuklarıma ve bana zarar verebilir.”

‘CEZALAR AĞIRLAŞSIN’

Kızını koklamaya kıyamadığını söyleyen anne Emine Cengiz, “Kızımı öldürmeye çalışmış. Bu caniye birileri ‘dur’ demeli. 2 günde 3 ameliyat oldu ve daha ameliyat olması gerekiyor. Çünkü vücudunda ciddi sorunlar var, parmakları çalışmıyor. Devlet büyüklerime sesleniyorum. Artık yeter! Sinem’ler, Ayşe’ler, Fatma’lar ölmesin. Çok ağır cezalar vererek bu cani kocalara ‘dur’ desinler” ifadelerini kullandı.