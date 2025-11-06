×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Direksiyon başında uyuyakaldı! Kaza sonrası da uyumaya devam etti

Güncelleme Tarihi:

#Kayseri#Alkollü Sürücü#Trafik Kazası
Direksiyon başında uyuyakaldı Kaza sonrası da uyumaya devam etti
Oluşturulma Tarihi: Kasım 06, 2025 06:40

Kayseri’de direksiyon başında uyuyan alkollü sürücü kaldırıma çıktıktan sonra uyumaya devam etti. Etrafta bulunan vatandaş tarafından uyandırılan sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.

Haberin Devamı

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Ertuğrulgazi Mahallesi Erkilet Bulvarı’nda meydana gelen kazada; B.İ: yönetimindeki 38 ALM 385 plakalı otomobille direksiyon başında uykuya dalarak, kaldırıma çıktı. Kaldırıma çıktıktan sonra uyumaya devam eden B.İ.’yi gören vatandaşlar yardım amaçlı sürücünün yanına giderek, uyandırdı.

Direksiyon başında uyuyakaldı Kaza sonrası da uyumaya devam etti

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, B.İ., sağlık ekiplerinin tedavi talebini reddetti. Polis ekipleri tarafından yapılan kontrollerde B.İ.’nin 1.74 promil alkollü olduğu belirlendi. B.İ’ye ‘alkollü araç kullanmak suçundan 9 bin 267 TL idari para cezası yazılarak, ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.

Haberin Devamı

Öte yandan B.İ. hakkında alkol oranının 1 promilin üstünde olmasından dolayı adli işlem başlatılırken, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kayseri#Alkollü Sürücü#Trafik Kazası

BAKMADAN GEÇME!