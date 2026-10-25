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Direksiyon başında sızıp kaldılar: 1,84 promille yakalandı, polise 'sıkıntı çıkarırım' dedi

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#Alkol Denetimi#Trafik Kazaları#Polis Müdahalesi
Direksiyon başında sızıp kaldılar: 1,84 promille yakalandı, polise sıkıntı çıkarırım dedi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 25, 2026 08:07

Kayseri’de kırmızı ışıkta bekleyen araçtan uzun süre hareket gelmeyince çağrılan polis ekipleri, araçtaki iki kişiyi uyandırmakta güçlük çekti. Ayakta durmakta zorlanan ve doktor olduğunu söyleyen alkollü sürücü, işlem uygulayan polislere tepki gösterince hakkında adli işlem başlatıldı.

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Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yakut Mahallesi Kadir Has Caddesi üzerinde kırmızı ışıkta bekleyen 38 GS 324 plakalı aracın sürücüsü F.C. ve yolcu C.Ö. uyuyakaldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ekibi sevk edildi.

Direksiyon başında sızıp kaldılar: 1,84 promille yakalandı, polise sıkıntı çıkarırım dedi

Polis ekipleri araçta sızan F.C. ve C.Ö.'yü güçlükle uyandırdı. Şahıslar ayakta durmakta zorluk çekerken, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yapılan kontrollerde, F.C.'nin 1,84 promil alkollü olduğu belirlendi.

Direksiyon başında sızıp kaldılar: 1,84 promille yakalandı, polise sıkıntı çıkarırım dedi

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Sürücüye "alkollü araç kullanmak" suçundan 25 bin TL idari para cezası kesilirken, ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Doktor olduğunu söyleyen F.C., alkollü direksiyon başına geçmesine rağmen görevini yapan polis memuruna kendisine yapılan işlem nedeniyle araç kullanamayacağı bir durum oluşursa, sıkıntı çıkaracağını söyledi.

Direksiyon başında sızıp kaldılar: 1,84 promille yakalandı, polise sıkıntı çıkarırım dedi

F.C. hakkında 1,00 promilin üzerinde alkollü olması nedeniyle ‘trafiğin güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçundan adli işlem başlatıldı. Alkollü sürücü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Direksiyon başında sızıp kaldılar: 1,84 promille yakalandı, polise sıkıntı çıkarırım dedi

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#Alkol Denetimi#Trafik Kazaları#Polis Müdahalesi

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